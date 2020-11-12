Российские миротворцы вошли в Ханкенди, выставили 10 постов в Лачинском коридоре - Минобороны РФ

Российские миротворцы выставили 10 постов в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов", - сказал он на брифинге в четверг.
"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Ханкенди", - сказал Конашенков.
В Ханкенди будет находиться штаб российского миротворческого контингента, сообщало ранее Минобороны РФ.
Генштаб сообщал, что в Лачинском коридоре российские миротворцы выставят 16 постов.
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