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Карабахский конфликт 12.11.2020 21:41

Российские миротворцы вошли в Ханкенди, выставили 10 постов в Лачинском коридоре - Минобороны РФ

Российские миротворцы выставили 10 постов в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов", - сказал он на брифинге в четверг.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Ханкенди", - сказал Конашенков.

В Ханкенди будет находиться штаб российского миротворческого контингента, сообщало ранее Минобороны РФ.

Генштаб сообщал, что в Лачинском коридоре российские миротворцы выставят 16 постов.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ХАНКЕНДИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]