Российские миротворцы вошли в Ханкенди, выставили 10 постов в Лачинском коридоре - Минобороны РФ

Российские миротворцы выставили 10 постов в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов", - сказал он на брифинге в четверг.

"Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17:00 вошел в город Ханкенди", - сказал Конашенков.

В Ханкенди будет находиться штаб российского миротворческого контингента, сообщало ранее Минобороны РФ.

Генштаб сообщал, что в Лачинском коридоре российские миротворцы выставят 16 постов.