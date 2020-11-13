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Карабахский конфликт 13.11.2020 19:22

Межведомственный центр в РФ займется решением гуманитарных проблем Карабаха

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для оказания помощи населению Нагорного Карабаха, куда войдут представители Минобороны, МИД, МЧС и погранслужбы ФСБ.

"В целях решения самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования", - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Путин пояснил, что "центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе".

Кроме того, в его функции будет входить "координация работы государственных структур" и, выразил надежду президент России, "общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения боевых действий, оказанию помощи правительственным органам Азербайджана и Армении, если они, конечно, в этом нуждаются".

"Мне кажется, что такая помощь будет как нельзя кстати, имея в виду сложную предысторию отношений между республиками, в налаживании взаимодействия с международными гуманитарными организациями и между собой", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ЦЕНТР, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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