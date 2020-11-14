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Карабахский конфликт 14.11.2020 13:27

Российские военные выставили в Нагорном Карабахе 12 постов для контроля режима прекращения огня

Российские миротворцы выставили 12 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе, режим прекращения огня соблюдается, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки", - сказал он на брифинге.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сообщил он.

Конашенков сказал, что в зоне ответственности "Юг" завершено развертывание девяти наблюдательных постов.

"В зоне ответственности "Север" подразделения 15-ой миротворческой бригады к исходу 13 ноября выставили три наблюдательных поста. Сегодня планируется завершить выставление еще пяти постов в данной зоне", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Согласно картам, опубликованным Минобороны РФ 11 ноября, российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут размещаться в зонах ответственности "Юг" и "Север".

Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Ханкенди, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Агдере.

Конашенков сказал, что в районах развёртывания наблюдательных постов проводится инженерная разведка и оборудование позиций.

"Управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, развёрнутого в Ханкенди. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - сообщил Конашенков.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ПОСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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