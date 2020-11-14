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Карабахский конфликт 14.11.2020 15:44

РПЦ выступила за возобновление трехстороннего диалога религиозных лидеров по Карабаху

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион высказал мнение, что настало время для возобновления переговоров между духовными лидерами Азербайджана и Армении по карабахской проблеме при посредничестве патриарха Кирилла.

"На протяжении всего времени, пока длился этот конфликт, а длится он уже более 30 лет, религиозные лидеры призывали к тому, чтобы перевести конфликт в мирное русло, и существовал и существует механизм трехсторонних переговоров, когда армянский патриарх, глава духовного управления мусульман Кавказа и патриарх Московский и всея Руси встречаются, обсуждают существующие проблемы и принимают соответствующие решения. Я думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату, потому что страны должны залечивать раны, и это как раз то время, когда голос религиозных лидеров должен быть слышен", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, каждый религиозный лидер является гражданином своей страны и как гражданин своей страны солидаризируется и с властью, и с армией. "Но в то же время очень важно, чтобы голос религиозных лидеров был призывом к миру", - заявил митрополит Иларион.

"Тот трехсторонний формат, о котором я говорил, в полной мере пока еще не восстановлен после обострения конфликта, но я очень надеюсь на то, что в самое ближайшее время возобновятся переговоры между религиозными лидерами (...) и тогда можно будет решать, в том числе, и те вопросы, которые связаны с восстановлением и с нормальным функционированием религиозных объектов на территории обеих стран", - сказал представитель РПЦ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, РЕЛИГИИ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]