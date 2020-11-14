Число туристов из Азербайджана в Грузии за 10 месяцев сократилось в 4,5 раза

Грузию в январе-октябре 2020 года посетили 1 млн 647,2 тыс. иностранных туристов, что в 4,9 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма республики.

По информации ведомства, в первой тройке иностранцев, посетивших в январе-октябре Грузию, граждане Турции, откуда прибыли 298,1 тыс. человек (снижение за год в 3,3 раза), на втором месте - Азербайджана (287,3 тыс. человек, снижение в 4,5 раза), на третьем - Армении (243,1 тыс. человек, снижение в 4,6 раза). Далее следуют граждане России, Украины, Израиля, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Германии и других стран.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось.

Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, увеличилось на 4,8% - до 1 млн 471,6 тыс. человек.