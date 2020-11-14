Число туристов из Азербайджана в Грузии за 10 месяцев сократилось в 4,5 раза

Грузию в январе-октябре 2020 года посетили 1 млн 647,2 тыс. иностранных туристов, что в 4,9 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма республики.
По информации ведомства, в первой тройке иностранцев, посетивших в январе-октябре Грузию, граждане Турции, откуда прибыли 298,1 тыс. человек (снижение за год в 3,3 раза), на втором месте - Азербайджана (287,3 тыс. человек, снижение в 4,5 раза), на третьем - Армении (243,1 тыс. человек, снижение в 4,6 раза). Далее следуют граждане России, Украины, Израиля, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Германии и других стран.
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, поездки которых осуществляются чартерными рейсами.
Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось.
Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе количество граждан РФ, побывавших в прошлом году в республике, увеличилось на 4,8% - до 1 млн 471,6 тыс. человек.
Два человека подорвались на мине в Физулинском районе в Карабахе, один погиб - Генпрокуратура Азербайджана
Командующий российскими миротворцами заявил о стабилизации обстановки в Карабахе
РПЦ выступила за возобновление трехстороннего диалога религиозных лидеров по Карабаху
Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Карабахе
Перспективы нефтяного рынка в 2021г "достаточно оптимистичны" из-за появления новых вакцин от COVID-19 - Новак
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась в 2,7 раза, до 77,6 млрд руб
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Пост министра финансов США впервые может занять женщина
В Ливане началась двухнедельная изоляция с целью снизить заболеваемость COVID-19
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров
Министр энергетики Парвиз Шахбазов: Военная капитуляция Армении обеспечит безопасность и надежность наших энергетических проектов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты