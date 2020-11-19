Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения - Минобороны РФ

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на 23 наблюдательных постах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил Конашенков.

"В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, под контролем российских миротворцев осуществляется безопасное перемещение населения и гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.