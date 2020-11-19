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Карабахский конфликт 19.11.2020 15:24

Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения - Минобороны РФ

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на 23 наблюдательных постах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - заявил Конашенков.

"В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня российскими миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, под контролем российских миротворцев осуществляется безопасное перемещение населения и гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]