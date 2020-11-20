Путин: Я знаю настрой президента Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин поручил российским миротворцам после выхода армянских военных из некоторых районов Нагорного Карабаха не допускать бытовых конфликтов между армянами и азербайджанцами.

В ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе он обратил внимание генерал-лейтенанта Рустама Мурадова на то, что после выхода армянских подразделений из Агдамского, Лачинского районов остаются мирные граждане, в числе которых и армяне.

"Нужно наладить связь с обеими сторонами в данном случае с азербайджанской стороной, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, какая бы создала условия для совместного проживания людей обеих национальностей без всяких конфликтов на бытовой почве", - сказал Путин.

"Я знаю, что у вас добрые отношения и с армянской стороной, и с азербайджанской. Люди, которые занимают освобождаемые армянской армией позиции, конечно, это конфликтующие стороны. Но конфликт закончен. Все-таки это цивилизованные люди. Я знаю, что настрой в целом у них доброжелательный", - добавил он.

Президент отметил, что в данном случае ответственность лежит на азербайджанской стороне.

"Я знаю настрой президента Азербайджана. Он как раз именно таким образом и с таких позиций и подходит к организации будущей работы. На первом этапе контакт с обеими сторонами нужно наладить и вам, чтобы иметь информацию о том, что происходит, вовремя обмениваться этой информацией как с армянской стороной, так и азербайджанскими коллегами", - сказал Путин.