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Оборона 26.11.2020 13:43

После применения турецкого оружия в карабахском конфликте на него появились новые покупатели - эксперт

Применение Азербайджаном турецких систем вооружения в карабахском конфликте сказалось на появлении новых покупателей на производимое Турцией оружие, считает директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

"Недавно мы видели участие Турции в поддержке Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха. (...) военная техника. Причем достаточно современная, которая показала возможности турецкой военной промышленности, в том числе на рынке вооружений, и, я думаю, привлекла достаточно много потенциальных покупателей", - сказал Войтоловский на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Ранее сообщалось об использовании Азербайджаном турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ТУРЦИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]