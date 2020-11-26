После применения турецкого оружия в карабахском конфликте на него появились новые покупатели - эксперт

Применение Азербайджаном турецких систем вооружения в карабахском конфликте сказалось на появлении новых покупателей на производимое Турцией оружие, считает директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

"Недавно мы видели участие Турции в поддержке Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха. (...) военная техника. Причем достаточно современная, которая показала возможности турецкой военной промышленности, в том числе на рынке вооружений, и, я думаю, привлекла достаточно много потенциальных покупателей", - сказал Войтоловский на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Ранее сообщалось об использовании Азербайджаном турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2.