Строительство железной дороги до границы с Арменией займет максимум 2 года - президент Азербайджана

Власти Азербайджана начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией, строительство дороги займет максимум два года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, т.е. до границы с Арменией. ТЭО проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года", - сказал Алиев в четверг в Баку, принимая турецкую делегацию во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.

По его словам, официальный Баку придает большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Алиев подчеркнул, что до открытия этой железной дороги грузы будут доставляться до Горадиза по железной дороге, а оттуда - грузовыми автомобилями. "Это важный вопрос нашей повестки дня. Я уверен, что мы уже может начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахчыван и в обратном направлении. Таким образом, откроется Нахчыванский коридор, о котором указано в трехстороннем заявлении от 10 ноября", - добавил президент Азербайджана.

Акар, в свою очередь отметил, что победа Азербайджана в Карабахской войне занимает важное место в истории Кавказа, это является поворотным моментом в турецко-азербайджанских отношениях и очень важным шагом для будущего Кавказа.

При этом он выразил надежду на скорейшее открытие кордиора между Нахчываном и Зангиланом. "Я надеюсь, что коммуникационная линия между Нахчываном и Зангиланом будет установлена, как можно скорее, после запуска Совместного центра мониторинга, что очень важно с точки зрения укрепления тесной связи между Турцией, Нахчываном и Азербайджаном", - подчеркнул Акар.

Министр обороны подчеркнул и последнюю встречу президента Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоялась 11 декабря в Баку. "Мы в Турции с большим удовольствием наблюдали вашу встречи с теми, кто около 30 лет в период оккупации (азербайджанских территорий - ИФ) не предпринимал никаких действий, а после окончания войны напомнили о себе и мы испытывали гордость за вашу решимость, когда вы дали им ответ за этим столом, - подчеркнул Акар.

А.Азизов