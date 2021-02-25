Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"В Турции начались токсикологические испытания "Спутника V". Мы специально готовились к производству российской вакцины", - сообщил Коджа на брифинге в четверг.

Ранее Коджа отмечал, что Анкара закупит российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания.

"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - заявил Кодж.а на брифинге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.