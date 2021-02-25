Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
"В Турции начались токсикологические испытания "Спутника V". Мы специально готовились к производству российской вакцины", - сообщил Коджа на брифинге в четверг.
Ранее Коджа отмечал, что Анкара закупит российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания.
"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - заявил Кодж.а на брифинге.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.
Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.
Оборонные расходы в мире росли в 2020 году, несмотря на пандемию - аналитический центр
Шойгу обсудил с армянским коллегой обстановку в республике, деятельность российских миротворцев в Карабахе
Баку и Исламабад обсудили вопрос привлечения пакистанских специалистов в разминировании территорий в Карабахе
Аргентина по-прежнему далека от соглашения с МВФ по вопросу долга страны - WSJ
Массовая вакцинация от COVID-19 - самый мощный стимул для мировой экономики - Йеллен
Twitter рассчитывает удвоить выручку за три года, акции прибавляют в цене почти 10%
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Штайнмайер против разрыва диалога с Россией, несмотря на политические разногласия
Латвия продлила ограничения на въезд до 6 апреля
Китай на фоне активности США в Южно-Китайском море провел учения с участием бомбардировщиков - СМИ
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Кредиты всем от 14.9% от Yelo Bank
В AccessBank назначены новые Исполнительные Директора
Bakcell запустила интернет-пакет для работы и обучения онлайн
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви