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Здравоохранение 25.02.2021 22:11

Турция приступила к токсикологическим испытаниям "Спутника V"

Турция начала токсикологические испытания российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"В Турции начались токсикологические испытания "Спутника V". Мы специально готовились к производству российской вакцины", - сообщил Коджа на брифинге в четверг.

Ранее Коджа отмечал, что Анкара закупит российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания.

"Мы готовы закупить российскую вакцину, если она успешно пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать требованиям надлежащей лабораторной практики (GLP)", - заявил Кодж.а на брифинге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время Эрдоган отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]