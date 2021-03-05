Цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут, поскольку это невыгодно самому турбизнесу, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Я думаю, что турецкий турбизнес, а также российские компании, у многих из которых турецкие корни, не допустят повышения цен на продукт в Турции. Это всегда снижает количество туристов, приезжающих в страну, а это никому не нужно", - сказал он на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Игнатьев заметил, что основные деньги сейчас делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому важно, чтобы приехало как можно больше гостей.

"В последние годы власти Турции субсидировали перевозки, были разные спецскидки, большие вложения в рекламу", - напомнил он.

Турция в 2020 году стала самым популярным зарубежным направлением у российских туристов. Всего страну посетило 12,7 млн иностранных путешественников (из них более 2,1 млн - россияне), это на 71,7% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году турецкий турбизнес ждет вдвое больше гостей.