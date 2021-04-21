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Карабахский конфликт 21.04.2021 20:37

Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана

Представители российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили сопровождение семи колонн вооруженных сил Азербайджана, сообщает в среду Минобороны РФ.

Четыре колонны проследовали через Лачинский коридор в северном и южном направлении, одна - по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и две в обратном направлении, уточняется в сообщении.

"Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории, обнаружено 3 взрывоопасных предмета", - информирует Минобороны.

Всего, по его данным, с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 583 взрывоопасных предмета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]