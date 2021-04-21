Российские миротворцы в Карабахе сопроводили семь колонн вооруженных сил Азербайджана

Представители российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили сопровождение семи колонн вооруженных сил Азербайджана, сообщает в среду Минобороны РФ.

Четыре колонны проследовали через Лачинский коридор в северном и южном направлении, одна - по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и две в обратном направлении, уточняется в сообщении.

"Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. За сутки очищено 3 га территории, обнаружено 3 взрывоопасных предмета", - информирует Минобороны.

Всего, по его данным, с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 020 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 583 взрывоопасных предмета.