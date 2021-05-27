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Транспорт и связь 27.05.2021 21:30

Ford планирует довести долю электромобилей в своих продажах до 40% к 2030г

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году.

Руководители компании сообщили в ходе онлайн-презентации, что инвестиции Ford в разработку электромобилей к 2025 году достигнут $30 млрд - это примерно на треть больше, чем прогнозировалось в начале текущего года.

Планируемый рост инвестиций связан, в частности, с решением компании производить собственные аккумуляторы для электромобилей в партнерстве с южнокорейской SK Innovation Co., пишет The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце Ford представила рынку полностью электрический пикап F-150, и с 19 мая получила уже 70 тыс. заказов на этот автомобиль.

Аналитик RBC Capital Джозеф Спак в четверг повысил прогнозную цену акций Ford до $17 с $13, а также улучшил рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" (outperform).

В последние три года аналитик сохранял рекомендацию для акций Ford на уровне "sector perform" - это означает, что стоимость бумаг серьезно зависит от тенденций в секторе в целом, пишет MarketWatch.

По мнению Спака, выпуск компанией электрического пикапа F-150 станет поворотным моментом не только для нее самой, но и для отрасли в целом.

Акции Ford прибавляют в цене 3,5% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 64%.

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Тэги: США, FORD, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]