Ford планирует довести долю электромобилей в своих продажах до 40% к 2030г

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. намерен довести долю электромобилей в своих глобальных продажах до 40% к 2030 году.
Руководители компании сообщили в ходе онлайн-презентации, что инвестиции Ford в разработку электромобилей к 2025 году достигнут $30 млрд - это примерно на треть больше, чем прогнозировалось в начале текущего года.
Планируемый рост инвестиций связан, в частности, с решением компании производить собственные аккумуляторы для электромобилей в партнерстве с южнокорейской SK Innovation Co., пишет The Wall Street Journal.
Ранее в этом месяце Ford представила рынку полностью электрический пикап F-150, и с 19 мая получила уже 70 тыс. заказов на этот автомобиль.
Аналитик RBC Capital Джозеф Спак в четверг повысил прогнозную цену акций Ford до $17 с $13, а также улучшил рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" (outperform).
В последние три года аналитик сохранял рекомендацию для акций Ford на уровне "sector perform" - это означает, что стоимость бумаг серьезно зависит от тенденций в секторе в целом, пишет MarketWatch.
По мнению Спака, выпуск компанией электрического пикапа F-150 станет поворотным моментом не только для нее самой, но и для отрасли в целом.
Акции Ford прибавляют в цене 3,5% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 64%.
Глава МИД Армении подал в отставку
В Баку из Сирии вернулись 20 граждан Азербайджана- МИД
Баку проинформировал иностранных военных атташе о провокации ВС Армении на государственной границе
Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии «Оскар»
Франция с 1 июня начнет прием документов российских граждан на продление шенгенских виз
Австрия выразила России непонимание по поводу решения Москвы не согласовывать полет Austrian Airlines в обход Белоруссии
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Власти Белоруссии должны уважать международные правила, поэтому ЕС ужесточает санкции - глава МИД Португалии
В Вашингтоне прокомментировали ситуацию на азербайджано-армянской границе
СПЧ ООН принял резолюцию о создании комиссии по нарушениям прав человека в секторе Газа и Израиле
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?