За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы

В Карабахе за прошедшую неделю не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, сообщил представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - сказал он в пятницу на брифинге.

По его словам, с 11 июня обеспечено безопасное прохождение шестнадцати автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана: двенадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и четырёх колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно.

По заявкам азербайджанской стороны 11 и 16 июня осуществлено также сопровождение двух колонн строительной техники по маршруту Суговушан-Кельбаджар и одной в обратном направлении.