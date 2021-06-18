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Карабах 18.06.2021 18:36

За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы

В Карабахе за прошедшую неделю не зафиксировано нарушений режима прекращения огня, сообщил представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

"За прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено", - сказал он в пятницу на брифинге.

По его словам, с 11 июня обеспечено безопасное прохождение шестнадцати автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана: двенадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и четырёх колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно.

По заявкам азербайджанской стороны 11 и 16 июня осуществлено также сопровождение двух колонн строительной техники по маршруту Суговушан-Кельбаджар и одной в обратном направлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]