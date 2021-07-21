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Здравоохранение 21.07.2021 16:32

Турция не собирается закрывать границы для иностранных туристов из-за коронавируса

Посольство Турции в РФ опровергло информацию ряда российских СМИ о возможном закрытии границ страны для иностранных туристов из-за распространения индийского штамма коронавируса.

"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", - сообщили в дипмиссии порталу "Интерфакс-Туризм".

В понедельник ряд российских СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Между тем, как сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. Эрсой считает, что если граждане будут активно прививаться, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране.

Что касается распространения "индийского" штамма коронавируса и возможности закрытия страны, то министр культуры и туризма заявил, что в нынешних условиях нельзя давать какие-либо гарантии, но в стране пристально следят за штаммом "дельта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]