Турция не собирается закрывать границы для иностранных туристов из-за коронавируса

Посольство Турции в РФ опровергло информацию ряда российских СМИ о возможном закрытии границ страны для иностранных туристов из-за распространения индийского штамма коронавируса.
"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", - сообщили в дипмиссии порталу "Интерфакс-Туризм".
В понедельник ряд российских СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта" со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.
Между тем, как сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. Эрсой считает, что если граждане будут активно прививаться, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране.
Что касается распространения "индийского" штамма коронавируса и возможности закрытия страны, то министр культуры и туризма заявил, что в нынешних условиях нельзя давать какие-либо гарантии, но в стране пристально следят за штаммом "дельта".
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