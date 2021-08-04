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Туризм 04.08.2021 16:15

Двенадцать российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, в среду возвращаются в Россию

Двенадцать российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, вернутся в Самару в среду, двое из них уже вылетели в Россию, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Двое туристов уже вылетели в Самару через Москву, также сегодня на вечернем рейсе Анталья - Самара отправится группа из 10 человек", - сказали в компании.

Там сообщили, что еще четверо туристов остаются в больнице, двоих из них во вторник перевели в клинику в Анталье. Их жизни ничего не угрожает.

"Страховая компания и наши офисы находятся на связи с пострадавшими и их родственниками", - добавили в "Интуристе".

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя - автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ДТП, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]