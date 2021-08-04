Двенадцать российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, в среду возвращаются в Россию

Двенадцать российских туристов, пострадавших в ДТП в Анталье, вернутся в Самару в среду, двое из них уже вылетели в Россию, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Двое туристов уже вылетели в Самару через Москву, также сегодня на вечернем рейсе Анталья - Самара отправится группа из 10 человек", - сказали в компании.
Там сообщили, что еще четверо туристов остаются в больнице, двоих из них во вторник перевели в клинику в Анталье. Их жизни ничего не угрожает.
"Страховая компания и наши офисы находятся на связи с пострадавшими и их родственниками", - добавили в "Интуристе".
2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя - автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.
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