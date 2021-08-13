Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 13.08.2021 11:25

Армянские НВФ в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - сообщает министерство.

Кроме того, 12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.

"Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - заявляет оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, ШУША


Похожие новости


Трехстороннее заявление предусматривает полный вывод армянских военных из Карабаха - МИД Азербайджана Пашинян заявил, что «созрел» для проведения переговоров с президентом Азербайджана Генсек ОДКБ уверен, что руководство Армении сможет решить приграничный вопрос с Азербайджаном путем переговоров Генсек ОДКБ ждет, что Ереван и Баку предпримут шаги для решения разногласий политическим путем ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Нахчывана Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]