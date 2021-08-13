Армянские НВФ в Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана

Незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы", - сообщает министерство.

Кроме того, 12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.

"Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - заявляет оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков