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Карабах 22.12.2021 19:32

Контингент Вооружённых сил РФ является гарантом мира в Карабахе - Шойгу

Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооружённых сил РФ - в Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьёзного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]