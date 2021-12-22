Контингент Вооружённых сил РФ является гарантом мира в Карабахе - Шойгу

Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооружённых сил РФ - в Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.
"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьёзного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии", - сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ.
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