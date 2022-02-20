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Наука и образование 20.02.2022 12:05

Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в области образования

Соглашение о сотрудничестве между министерствами образования Азербайджана и Грузии будет подписано в ходе официального визита министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева в Грузию, пишет азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ.

Амруллаев прибыл в Грузию в воскресенье. В рамках визита запланированы его встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром науки и образования страны Михеилом Чхенкели.

Визит завершится 23 февраля.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ВИЗИТ


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