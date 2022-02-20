Азербайджан и Грузия подпишут соглашение о сотрудничестве в области образования

Соглашение о сотрудничестве между министерствами образования Азербайджана и Грузии будет подписано в ходе официального визита министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева в Грузию, пишет азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ.
Амруллаев прибыл в Грузию в воскресенье. В рамках визита запланированы его встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром науки и образования страны Михеилом Чхенкели.
Визит завершится 23 февраля.
Р.Керимов
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