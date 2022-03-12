Азербайджан отправил 380 тонн гумпомощи жителям Украины

Самолет с гуманитарной помощью для жителей Украины в субботу вылетел из Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что общий вес гумпомощи составляет 380 тонн. На борту самолета - продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности. Они будут доставлены в Украину транзитом через Польшу.

Ранее Азербайджан отправил в Украину лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Об отправке гумпомощи за день до вылета самолета сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня (26 февраля-ИФ) президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Зеленский поблагодарил Алиева за его усилия по достижению прекращения огня, переводу противостояния в политическую плоскость и отправку лекарственных препаратов и медицинского оборудования украинскому народу», - написал он в твиттере.

Р.Керимов