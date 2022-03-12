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Социум 12.03.2022 10:47

Азербайджан отправил 380 тонн гумпомощи жителям Украины

Самолет с гуманитарной помощью для жителей Украины в субботу вылетел из Азербайджана, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что общий вес гумпомощи составляет 380 тонн. На борту самолета - продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности. Они будут доставлены в Украину транзитом через Польшу.

Ранее Азербайджан отправил в Украину лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Об отправке гумпомощи за день до вылета самолета сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня (26 февраля-ИФ) президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Зеленский поблагодарил Алиева за его усилия по достижению прекращения огня, переводу противостояния в политическую плоскость и отправку лекарственных препаратов и медицинского оборудования украинскому народу», - написал он в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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