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Внешняя политика 23.05.2022 19:03

Президент Азербайджана создал госкомиссию по делимитации госграницы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник, сообщает сайт главы государства.

Согласно документу, председателем комиссии назначен вице-премьер Шахин Мустафаев.

В состав комиссии вошли представители 22 ведомств: вице-премьер Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, зам министра иностранных дел, замминистра внутренних дел, замминистра экологии и природных ресурсов, замминистра юстиции, замминистра сельского хозяйства, замминистра обороны, первый заместитель начальника Службы госбезопасности, замначальника Государственной пограничной службы, замначальника Службы внешней разведки, зампредседателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", начальник Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономике, завотделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана , главы исполнительных властей Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить создание Секретариата государственной комиссии и постоянной экспертной группы, состоящей из специалистов из соответствующих государственных органов (ведомств).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГОСГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ, КОМИССИЯ


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