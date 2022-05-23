Президент Азербайджана создал госкомиссию по делимитации госграницы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал государственную комиссию по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник, сообщает сайт главы государства.
Согласно документу, председателем комиссии назначен вице-премьер Шахин Мустафаев.
В состав комиссии вошли представители 22 ведомств: вице-премьер Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, зам министра иностранных дел, замминистра внутренних дел, замминистра экологии и природных ресурсов, замминистра юстиции, замминистра сельского хозяйства, замминистра обороны, первый заместитель начальника Службы госбезопасности, замначальника Государственной пограничной службы, замначальника Службы внешней разведки, зампредседателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", начальник Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономике, завотделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджана , главы исполнительных властей Газахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов.
Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить создание Секретариата государственной комиссии и постоянной экспертной группы, состоящей из специалистов из соответствующих государственных органов (ведомств).
Н.Аббасова
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