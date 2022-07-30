Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области пенсионного обеспечения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение «О сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения», подписанное 26 апреля 2022 года в Баку. Текст документа опубликован в субботу на сайте главы государства. Р.Керимов

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