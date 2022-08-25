ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильных дорог на территории села Гахбаш Гахского района.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 687 тыс. манатов.
Средства будут выделены из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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