Алиев считает, что Азербайджан и Армения в течение нескольких месяцев могут подписать мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения в течение нескольких месяцев могут подготовить и подписать мирный договор.
«Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев завершить работу и подписать мирное соглашение», - заявил Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.
Он считает реальным подобное развитие событий, «если армянская сторона проявит такую же волю».
Алиев назвал одним из самых важных результатов переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, прошедших 31 августа при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, договоренность о встрече министров иностранных дел Азербайджана Армении с целью начала переговоров по мирному соглашению.
Он отметил, что Азербайджан выдвинул предложение о заключении мирного соглашения практически сразу после окончания Второй Карабахской войны.
«Мы заявили, что нам нужен мир, мирное соглашение. Армении понадобилось около двух лет, чтобы согласиться с этим. Думаю, это был один из самых важных результатов встречи», - заявил глава азербайджанского государства.
Он добавил, что многое будет зависеть от хода переговоров, «какими будут временные рамки и содержание».
Алиев уточнил, что мирный договор будет строиться на базе пяти основных принципов, которые выдвинул Баку и принял Ереван.
Р.Керимов
Решение о строительстве Транскаспийского газопровода должен принимать Туркменистан, Азербайджан поддержит проект в качестве транзитной страны - Алиев
ТК «Восток-Запад» и «Север-Юг» повышают геополитическую значимость Азербайджана - Алиев
ГНФАР от проседания рынка капитала потерял $2-3 млрд, но это значительно меньше, чем потери суверенных фондов других стран - Алиев
Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры при посольстве Азербайджана в Риме
Здание Итало-азербайджанского университета в Баку будет построено до конца 2024 года - Алиев
Минюст РФ внес в реестр физлиц-иноагентов музыканта Макаревича, журналистов Гордона, Гордееву - сайт ведомства
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
ИВ Гусара направит свыше 300 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Оружейный магазин загорелся на севере Казахстана
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине
Глава МИД Финляндии уверен в поддержке Турции в вопросе вступления в НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Red Hearts собрал около 200 кг использованных батареек
Prokon заключил новый контракт на техническое обслуживание и ремонтные работы в Турции
Azer Turk Bank запустил новую кампанию по потребительским кредитам
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ