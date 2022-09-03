Алиев считает, что Азербайджан и Армения в течение нескольких месяцев могут подписать мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения в течение нескольких месяцев могут подготовить и подписать мирный договор.

«Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев завершить работу и подписать мирное соглашение», - заявил Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

Он считает реальным подобное развитие событий, «если армянская сторона проявит такую же волю».

Алиев назвал одним из самых важных результатов переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, прошедших 31 августа при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, договоренность о встрече министров иностранных дел Азербайджана Армении с целью начала переговоров по мирному соглашению.

Он отметил, что Азербайджан выдвинул предложение о заключении мирного соглашения практически сразу после окончания Второй Карабахской войны.

«Мы заявили, что нам нужен мир, мирное соглашение. Армении понадобилось около двух лет, чтобы согласиться с этим. Думаю, это был один из самых важных результатов встречи», - заявил глава азербайджанского государства.

Он добавил, что многое будет зависеть от хода переговоров, «какими будут временные рамки и содержание».

Алиев уточнил, что мирный договор будет строиться на базе пяти основных принципов, которые выдвинул Баку и принял Ереван.

Р.Керимов