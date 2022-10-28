Турцию за 9 мес. посетили 34,8 млн иностранных туристов

Турцию с января по сентябрь посетили 34,8 млн иностранных туристов, Россия за 9 месяцев заняла второе место по турпотоку, а в сентябре - первое, следует из статистики министерства культуры и туризма республики.

По данным ведомства, турпоток из России в январе-сентябре подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,86 млн (против 3,45 в 2021). Однако это не позволило россиянам возглавить рейтинг: первое место заняла Германия с 4,53 тыс. туристов, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в два раза.

Среди лидеров также Великобритания, откуда приехали 2,8 млн путешественников. За ней следуют Болгария (2 млн) и Иран (1,84 млн).

Иностранный турпоток в Турцию в сентябре вырос на 55,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,47 млн. В сентябре же больше всего путешественников приехали из России - 860,7 тыс., хотя турпоток оказался на 13,6% ниже, чем годом ранее. Второе место заняла Германия (677 тыс.), на третьем Великобритания (456,8 тыс.), далее следует Болгария (349,4 тыс.). Замыкает первую пятерку Иран (307,2 тыс.).

Наибольшей популярностью у путешественников в январе-сентябре пользовались Стамбул (11,78 млн), Анталья (10,54 млн), провинции Эдирне (3,5 млн), Мугла (2,6 млн) и Артвин (1,2 млн).