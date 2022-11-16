Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 86.92 +1.05 Brent 93.86 +0.72

Регион 16.11.2022 21:05

Пашинян: Ереван предлагает при делимитации границы с Азербайджаном взять за основу линию 1990 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать рамочное соглашение о мире, а для делимитации границы взять за основу линию 1990 года.

"Опыт показывает, что, если мы попытаемся детализировано решить все вопросы, можем иметь трудности, поэтому Армения предлагает подписать рамочный вариант соглашения. Это принятая практика. Армения готова на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета подписать с Азербайджаном рамочное соглашение о мире", - сказал Пашинян в среду в парламенте.

По его словам, Ереван надеялся, что в момент вступления в силу соглашения о мире процесс делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть завершен.

"Но сейчас есть определенные сигналы, что это не совсем реально. Но есть решение - мы предлагаем взять за основу линию 1990 года, отвести зеркально войска, создать механизм мониторинга, передать всю эту территорию пограничникам, и потом уже в спокойных условиях пойти на процесс делимитации, который может занять несколько лет", - отметил Пашинян.

При этом он добавил: "То, что мы согласны не увязывать армяно-азербайджанские отношения с вопросом прав армян Карабаха, не означает, что мы соглашаемся снять с повестки этот вопрос".

Кроме того, Пашинян заявил, что "Армения в Вашингтоне передала Азербайджану комментарии и предложения, по сути, наш текст по соглашению о мире, и мы ждем ответа Азербайджана".

По его словам, Армения согласилась с российскими предложениями урегулирования армяно-азербайджанских отношений, суть которых сводится к тому, что "вопрос о статусе Карабаха откладывается на неопределенный срок".

Пашинян также отметил, что в Армении положительно относятся к идее установления межпарламентских связей с Азербайджаном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Пашинян уверяет, что Ереван не стремится к развязыванию войны между ОДКБ и Азербайджаном Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе Блинкен обсудил с Пашиняном нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций Пашинян ждет ответа от Москвы Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az