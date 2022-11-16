Пашинян: Ереван предлагает при делимитации границы с Азербайджаном взять за основу линию 1990 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Азербайджану подписать рамочное соглашение о мире, а для делимитации границы взять за основу линию 1990 года.
"Опыт показывает, что, если мы попытаемся детализировано решить все вопросы, можем иметь трудности, поэтому Армения предлагает подписать рамочный вариант соглашения. Это принятая практика. Армения готова на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета подписать с Азербайджаном рамочное соглашение о мире", - сказал Пашинян в среду в парламенте.
По его словам, Ереван надеялся, что в момент вступления в силу соглашения о мире процесс делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть завершен.
"Но сейчас есть определенные сигналы, что это не совсем реально. Но есть решение - мы предлагаем взять за основу линию 1990 года, отвести зеркально войска, создать механизм мониторинга, передать всю эту территорию пограничникам, и потом уже в спокойных условиях пойти на процесс делимитации, который может занять несколько лет", - отметил Пашинян.
При этом он добавил: "То, что мы согласны не увязывать армяно-азербайджанские отношения с вопросом прав армян Карабаха, не означает, что мы соглашаемся снять с повестки этот вопрос".
Кроме того, Пашинян заявил, что "Армения в Вашингтоне передала Азербайджану комментарии и предложения, по сути, наш текст по соглашению о мире, и мы ждем ответа Азербайджана".
По его словам, Армения согласилась с российскими предложениями урегулирования армяно-азербайджанских отношений, суть которых сводится к тому, что "вопрос о статусе Карабаха откладывается на неопределенный срок".
Пашинян также отметил, что в Армении положительно относятся к идее установления межпарламентских связей с Азербайджаном.
Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на нормализации отношений Баку и Еревана - Алиев
МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Франции
К 2027г в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 34,5 тыс. семей
Brent подешевела до $92,3 за баррель
Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" продолжаются, страна располагает и другими возможностями снабжать свои НПЗ - оператор
СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 69,78 руб./а
Уставной фонд Киноагентства Азербайджана определен в 100 тыс. манатов
В Азербайджане выявлено 44 новых случая COVID-19
В этом году американцев ждет самый дорогой праздничный ужин на День благодарения
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank открыл филиал, названный в честь погибшего в Отечественной войне сотрудника
Интервью с Олегом Иванийчуком, Председателем Наблюдательного Совета AccessBank
Проект “Цифровой Шелковый Путь” был представлен на конференции «Turkmentel 2022»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают