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Культура 17.11.2022 17:40

Премьер России призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство

Премьер РФ Михаил Мишустин в четверг призвал активнее использовать большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана.

"Одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям", - сказал Мишустин, отметив, что за последние годы сотрудничество двух стран "приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер".

По его словам, сейчас в Азербайджане работает около 340 русскоязычных школ, а в России обучается около 11 тысяч азербайджанских студентов.

"Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - уверен Мишустин.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИШУСТИН, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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