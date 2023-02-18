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Внешняя политика 18.02.2023 20:29

Алиев: недопустимы положения о Карабахе в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости каких-либо положений о Карабахе в мирном договоре с Арменией.

"Встреча прошла хорошо, по-моему, прошла конструктивно. Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", сказал Алиев журналистам в субботу, комментируя встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем", - подчеркнул глава государства.

Алиев отметил, что на первый взгляд, в позиции Армении есть подвижки, но не достаточно: "То есть главное, что этот вопрос обсуждался".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, АЛИЕВ


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