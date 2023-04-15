Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике отказалась от участия в чемпионате Европы в Армении

Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Национальный Олимпийский комитет распространили совместное заявление в связи с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, безопасность не обеспечивается, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно. Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение", - отмечается в совместном заявлении.

Министерство молодежи и спорта и НОК призвали международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. Европейской федерации тяжелой атлетики предложено ввести санкции против Армении.

"Считаем, что произошедшее свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов", - подчеркивается в заявлении.

В.Алиев