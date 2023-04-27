Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8786 RUR   0.0207 GBR   2.1208 TRY   0.0875

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 74.30 -2.77 Brent 77.72 -2.88

Наука и образование 27.04.2023 23:12

SpaceX вывела на орбиту 13-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 46 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:40 по времени Тихоокеанского побережья США (в 17:40 Баку).

Он стал 82-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 13-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в 13-й раз, через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане в 635 км от базы.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 53 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


Похожие новости


SpaceX запустит на орбиту группу из 51 мини-спутника Илон Маск готовит тестовый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship США вывели на орбиту новые спутники системы предупреждения о ракетном нападении SpaceX вывела на орбиту 11-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink SpaceX в понедельник запустит на орбиту третью за месяц партию интернет-спутников Starlink США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник SpaceX готовится запустить на орбиту группу интернет-спутников Starlink SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером Ракета SpaceX Falcon 9 в понедельник выведет на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az