Турция поддерживает расширение НАТО для обеспечения глобальной стабильности - администрация турецкого президента

Турция, как показал вильнюсский саммит НАТО, продолжит оставаться сильным партнером альянса в решении общих проблем безопасности, включая географическое расширение блока, заявил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.
"Турция активно участвует в противостоянии возникающим вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО. В будущем Турция продолжит оставаться верным союзником и важнейшим партнером в новых инициативах альянса", - написал он в статье для журнала Middle East Eye.
Он добавил: "Турция считает, что расширение альянса является ключом к прочному миру и стабильности во всем мире".
При этом чиновник пояснил, что Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против конкретной страны, а для того, чтобы превратить альянс во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности".
Алутн заявил, что Турции, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом и водные пути к Черному морю, "крайне важно находиться в западном лагере".
"Давняя и глубокая приверженность Турции НАТО защитила Европу. Ее постоянное участие жизненно важно для безопасности континента", - написал он.
Чиновник заверил, что "Анкара будет и впредь оставаться партнером НАТО в решении общих проблем альянса", добавив, что это будет осуществляться "в соответствии с требованиями ее национальной безопасности".
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