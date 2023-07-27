SpaceX перенесла запуск самого тяжелого в мире коммерческого спутника связи

Запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским телекоммуникационным спутником Jupiter 3 компании EchoStar, планировавшийся в четверг, отменен за минуту до старта, сообщила разработчик носителя SpaceX.
О причинах не сообщается. Новая попытка запуска со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде будет предпринята через сутки.
Спутник весом 9,2 тонны является самым тяжелым в мире. Аппарат, который будет выведен на геостационарную орбиту, предназначен для высокоскоростного подключения к Интернету. Он способен обеспечить максимальную пропускную способность 500 гигабит в секунду на территории США, Канады, Мексики и Южной Америки. Стоимость спутника оценивается в $445 млн. Он был заказан у производителя Maxar компанией EchoStar и ее дочерним предприятием Hughes Network Systems.
После отделения от носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить вертикальную посадку на площадках LZ-1 и LZ-2 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
В Баку сочли подход Борреля к ситуации в регионе неверным, основанным на политических манипуляциях Армении
Баку и Анкара намерены сотрудничать в рамках разработки истребителя пятого поколения KAAN
Ереван занимается политическими спекуляциями и шантажом - помощник Алиева
TotalEnergies сократила чистую прибыль на 28% во II кв., объявила buyback на $2 млрд
TuranBank увеличил в I полугодии активы на 13,3%
AZAL увеличил количество ежедневных рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку до 10
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Госсекретарь США и новозеландский премьер высказались за свободный Тихоокеанский регион и в поддержку Украины - госдеп
Япония и Франция начали учения ВВС двух стран в японском небе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС