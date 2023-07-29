Гаджизаде обвинил МИД Армении в распространении дезинформации

Министерство иностранных дел Армении по-прежнему распространяет дезинформацию, написал в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Пресс-секретарь МИД Армении, ссылающийся на международное право и международное гуманитарное право, не проинфиормирован, что Лачинский КПП был создан Азербайджаном на его суверенной территории, и никто не может поставить под сомнение его легитимность. Международный суд также отклонил это требование Армении", - отметил Гаджизаде.

Он также указал, что отношение МИД Армении к задержанию Вагифа Хачатуряна состоит из дезинформации и напомнил, что он находится в международном розыске.

"МИД Армении снова распространяет дезинформацию. Упомянутый 68-летний Вагиф Черкезович Хачатурян находится в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом в Ходжалы", - написал представитель МИД.

При этом он подчеркнул, что Армения злоупотребляет деятельностью МККК.

"К сожалению, вместо того, чтобы принести извинения и помочь привлечь к ответственности военных преступников, официальные лица Армении по-прежнему пытаются оправдать незаконные действия, в том числе злоупотребление деятельностью МККК для уклонения от правосудия", - подытожил Гаджизаде.

Хачатурян, входивший в число армянских вооруженных преступников, совершивших в 1991 году нападение на село Мешали, был задержан сегодня военнослужащими ГПС Азербайджана на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению под предлогом получения лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

В.Алиев