Гаджизаде обвинил МИД Армении в распространении дезинформации

Министерство иностранных дел Армении по-прежнему распространяет дезинформацию, написал в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Пресс-секретарь МИД Армении, ссылающийся на международное право и международное гуманитарное право, не проинфиормирован, что Лачинский КПП был создан Азербайджаном на его суверенной территории, и никто не может поставить под сомнение его легитимность. Международный суд также отклонил это требование Армении", - отметил Гаджизаде.
Он также указал, что отношение МИД Армении к задержанию Вагифа Хачатуряна состоит из дезинформации и напомнил, что он находится в международном розыске.
"МИД Армении снова распространяет дезинформацию. Упомянутый 68-летний Вагиф Черкезович Хачатурян находится в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом в Ходжалы", - написал представитель МИД.
При этом он подчеркнул, что Армения злоупотребляет деятельностью МККК.
"К сожалению, вместо того, чтобы принести извинения и помочь привлечь к ответственности военных преступников, официальные лица Армении по-прежнему пытаются оправдать незаконные действия, в том числе злоупотребление деятельностью МККК для уклонения от правосудия", - подытожил Гаджизаде.
Хачатурян, входивший в число армянских вооруженных преступников, совершивших в 1991 году нападение на село Мешали, был задержан сегодня военнослужащими ГПС Азербайджана на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению под предлогом получения лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.
В.Алиев
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