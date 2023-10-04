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Регион 04.10.2023 17:16

Пашинян готов подписать «переломный документ» с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская делегация в состав которой также войдут глава МИД, секретарь Совета безопасности, отправится в Гранаду 5 октября.

"Мы не отменили наш визит. Сожалеем, что встреча (с президентом Азербайджана - ИФ) не состоится. Была возможность подписать переломный документ, оценивали эту возможность высоко. Но надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в удобный момент. Я готов подписать этот документ, и сожалею, что завтра не представится случая сказать, что это очень важное решение принято", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте Армении в среду.

В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Баку отказывается от переговоров. "Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - сказал диписточник.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, САММИТ, УЧАСТИЕ


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