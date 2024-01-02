Не менее 13 человек стали жертвами землетрясения в Японии

В результате мощного землетрясения в Японии, произошедшего в понедельник, погибли не менее 13 человек, десятки получили ранения и травмы, сообщило "Киодо".
Землетрясение привело к "значительным структурным повреждениям и пожарам" в городе Вадзима в префектуре Исикава, информирует агентство, ссылаясь на данные местных властей. Отмечается, что разрушено более 50 домов и построек, более 100 повреждены пожарами.
Было нарушено железнодорожное сообщение, возникли перебои с подачей электроэнергии. В помощь спасателям направлены подразделения сил самообороны страны.
После землетрясения была объявлена угроза цунами, но к утру вторника она была отменена.
Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.
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