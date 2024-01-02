Число жертв землетрясения в Японии превысило 50

Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, по последним данным, унесло жизни не менее 55 человек, сообщает во вторник Associated Press.
Ранее во вторник сообщалось о 48 погибших.
При этом спасатели считают, что число жертв еще может увеличиться: предполагается, что люди могут находиться под завалами десятков рухнувших строений.
Больше всего от подземных толчков пострадали города Вадзима и Судзу (префектура Исикава).
В пострадавшие от землетрясения районы перебросили около тысячи военнослужащих, которые помогают работать спасателям.
Землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром в префектуре Исикава примерно в 30 км к востоку-северо-востоку от Вадзимы на острове Хонсю произошло в понедельник. За первым толчком последовало более 80 афтершоков.
Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Минздрав НАР направит около 180 тыс. манатов на подготовку ПСД Центра семейного здоровья
Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано
Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Израиль и США обсудили планы на Газу после завершения там военной операции
Состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на $50 млрд
Кэмерон и Блинкен обсудили атаки хуситов в Красном море и гуманитарную ситуацию в Газе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы