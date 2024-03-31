Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи

Ракета Falcon 9 в ночь на воскресенье по бакинскому времени успешно вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.
"Вывод на орбиту подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен в субботу в 17:52 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 01:52 Баку) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 34 минуты после старта спутник отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет. Его вывод на геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км будет осуществляться при помощи бортовых электрореактивных двигателей в течение нескольких месяцев.
Космический аппарат весом 5,6 тонн, созданный компанией Airbus Defence and Space для французского оператора спутниковой связи Eutelsat S.A., оснащен 70 транспондерами Ku-диапазона. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг с охватом территории Европы, России, Ближнего Востока и Африки.
Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет. Он придет на смену спутнику Eutelsat 36В, который в текущем году выработает своей ресурс.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.
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