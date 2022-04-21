Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения села Дашалты Шушинского района ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и тоннелей на этой дороге в селе Дашалты, сообщает сайт главы государства.

Как было было доложено главе государства, важным аспектом автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша является ее соединение с Зангезурским коридором.

В настоящее время вдоль дороги строятся 7 тоннелей. В нескольких тоннелях уже завершено бурение, а в других ведется удаление скального грунта буровзрывными и дробильными работами. Кроме того, в тоннелях установлены системы вентиляции и изоляции.

Общая протяженность дороги составляет 81,6 км, количество полос движения - 4-6, ширина полосы - 3,5 м.

В соответствии с проектом наряду со строительством тоннелей на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша ведется строительство мостов, подземных переходов и водопроводов на различных участках дороги.

Согласно информации, строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша планируется завершить в 2024 году.

Х.Насирзаде