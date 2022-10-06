За 30 лет более 3 тысяч человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах

За последние 30 лет 3 тыс. 336 человек в Азербайджана погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Число жертв (погибших и пострадавших при подрыве на минах - ИФ-Аз) за последние 30 лет составило 3336 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей. 257 из них - после войны 2020 года», - написал он в среду в твиттере.

Р.Керимов