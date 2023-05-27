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Происшествия 27.05.2023 12:41

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых

В Азербайджане возбудили уголовное дело по 6 статьям Уголовного кодекса по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых.

В совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Азербайджана отмечается, что 26 мая было предотвращено нарушение диверсионной группой Вооруженных Сил Армении государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через село Раздара Зангиланского района.

В результате бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, было своевременно выявлено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего были задержаны двое военнослужащих ВС Армении.

В ходе расследования, проведенного Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджана по данному факту установлены обоснованные подозрения, что военнослужащие Республики Армения - Овакимян Арут и Казарян Карен и другие объединились в группу лиц по предварительному сговору и 26 мая 2023 года, около 16 часов, незаконно пересекли госграницу Азербайджана, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. Целью их действий являлось нарушение общественной безопасности в Азербайджане, стремление посеять панику среди населения, оказание влияния на принятие решений государственными органами Азербайджана, идущих в разрез с территориальной целостностью Азербайджана, разжигание национальной вражды, убийство людей, причинения вреда их здоровью, причинение значительного материального ущерба. Они (армянские диверсанты - ИФ) планировали также совершить теракт, открыв огонь по военнослужащим воинской части Пограничных войск Государственной пограничной службы, дислоцированной на территории села Раздара Зангиланского района и охраняющей государственную границу.

В информации отмечается, что по данному факту Генпрокурором возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, осуществляемый группой лиц огнестрельным оружием по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение действий, заведомо направленных на сеяние национальной вражды насильственным путем) и 318.2 (заблаговременный сговор группой лиц с целью незаконного пересечения Государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана.

"На основании собранных доказательств Овакимян и Казарян привлечены к следствию в качестве подозреваемых", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДИВЕРСАНТЫ, ДЕЛО


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