Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате

В 2012 году Голливуд выпускает первый фильм фантастической трилогии «Голодные игры: И вспыхнет пламя», который при бюджете в $78 млн в мировом кинопрокате заработал почти $695 млн. На волне успеха продюсеры в 2014 году выпускают второй фильм – «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1», бюджет которого уже вырос до $125 млн, но в прокате он собрал еще больше - $755 млн. Третий фильм – «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» вышел в прокат в 2015 году, его бюджет вырос до $160 млн, а кассовый сбор составил всего $653 млн. После этого проект закрыли.

Наши наидревнейшие соседи, которые необоснованно любят хвастаться тем, что они являются прямыми или косвенными создателями почти всех благ человечества, которыми оно сегодня пользуется, на волне успеха «Голодных игр» решили, что если вокруг Голливуда проживает большое число армян, то и они смогут снять свой фильм с громким названием «Голодные игры по-армянски». Сказано – сделано, тем более армянское правительство и диаспора любят организовывать проекты, которые изначально обречены на провал.

Продюсером и автором сценария для армянской версии «Голодных игр» стал премьер-министр Армении Никол Пашинян, режиссером он выбрал главу МИД собственного правительства Арарата Мирзояна, для массовки в фильме были использованы бездельники из диаспоры, в основном, проживающие в США. Немного странным можно назвать выбор места для съемок - Карабахский регион Азербайджана. Но в данном случае это один из показателей того, что армянский «фильм» уже изначально не имел шансов на успех. Надо отметить, что продюсер изначально решил сэкономить на актерах, поэтому на «главные роли» были приглашены третьесортные актеры (Араик, Гурген), а «специально приглашенной звездой» был выбран стареющий Рубен Варданян, который снискал славу мафиозного пройдохи, используемого для отмывания денег. В общем, какой продюсер, таковы и актеры.

Надо добавить, что продюсер и спонсоры потратили огромные деньги на промо-акцию фильма. Точно суммы они не называют, но в любом случае раскрутка в СМИ, среди разношёрстного политического бомонда дело не дешевое. В любом случае, шумихи вокруг «фильма» было много. Однако, многие эксперты уже тизерам до премьеры «фильма» предрекали ему провал. И чем больше звучало таких экспертных мнений, тем больше продюсеры пускали денег на его раскрутку, надеясь на то, что, а вдруг эта киношка зацепит сердобольных членов Большого жюри.

Итак, премьера «фильма» состоялась 16 августа в Нью-Йорке. Приглашенные на просмотр гости (некоторые из них еле сдерживались, чтобы не зевнуть) с самого начала выбрали тактику отмечать «заслуги» киногруппы, но особого восторга не выражали. В этом ключе высказались почти все 15 приглашенных. Их общий лейтмотив – «фильм» ни о чем и никак не заслуживает просмотра в столь авторитетном сообществе. А один из гостей вообще заявил, что такие «фильмы» вообще не должны сниматься, а те баснословные суммы, потраченные на съемки, можно направить на что-то более полезное. Апофеозом показа стало выступление политического критика из Азербайджана, который наглядно продемонстрировал всем собравшимся откровенные киноляпы этого армянского кино и тем самым, поставил жирную точку – провал политической премьеры «Голодных игр по-армянски».

Что будет дальше?

Был ли ожидаем провал этой «кинокартины»? Да, он был ожидаем, хотя некоторые члены жюри теоретически могли сделать так, чтобы пропихнуть принятие какой-то бумажки по итогам заседания. С декабря прошлого года Армения сделала несколько попыток протолкнуть через Совбез ООН антиазербайджанское решение по Лачинской дороге. Однако, в Совбезе ООН сидят не глупые политики. Да, в нем представлены такие страны, которые вообще ничего не понимают в процессах на Южном Кавказе и теоретически могли бы поверить лапше, которую вешает армянская сторона. В целом, можно сделать следующее резюме по итогам заседания. Члены Совбеза ООН выступают за то, чтобы Лачинская дорога была открыта. На самом деле она и не закрывалась для гражданских лиц. Азербайджан лишь закрыл возможность для поставок по ней вооружения из Армении сепаратистам в Карабахе, а также возможность ротации армянских военных. Еще один момент – Азербайджан наладил нормальную систему пропуска на границе с Арменией, что является правильным для любой страны, которая уважает свою территориальную целостность и суверенитет. Конечно, Армении это не нравится, но это их проблемы.

Второй момент – почти все основные акторы высказались за то, что для доставки грузов армянам в Карабахе можно спокойно использовать и дорогу Агдам-Ханкенди, тем более она уже готова. И это правильный подход. А то выглядит очень странно: есть якобы голодающие армяне в Карабахе, но они хотят получать грузы только по Лачинской дороге. Как-то это нелогично для голодающих, которым, если они реально голодны, все равно по какой дороге они будут получать товары, главное, чтобы у них они были. Тем более в сказку про мифических 120 тыс. голодающих верят только сами армяне и те СМИ с политиками, которых они уверовали в этом за счет американской и европейской валюты. В любом случае, как показал постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, армяне в Карабахе живут хорошо, сами выкладывают фото со свадеб, дней рождений и прочих торжеств. А фоток с голодомором и ему подобным, с декабря прошлого года мы ни одной не увидели. Их и не может быть, так как «голод» только в умах самих армян.

Третий момент – основные акторы считают неизбежным процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку и призывают к прямым контактам между сторонами, а это то, чего очень боится Армения.

Четвертый момент – члены Совбеза ООН второй раз подряд обсуждают ситуацию вокруг Лачинской дороги и расходятся, не приняв вообще никакого документа. Это означает, что им надоели такие бесполезные посиделки, о чем один из них открыто и сказал. Сегодня в мире достаточно много более важных проблем, которыми ООН нужно серьезно заниматься. И у организации нет времени и ресурсов, чтобы тратить их на фиктивный голод армян в Карабахе.

Можно констатировать, что азербайджанская дипломатия под руководством президента Ильхама Алиева проделала огромную работу, чтобы заседание Совбеза ООН завершилось именно так. И это реально очень важный аспект, показатель того, какая огромная работа проведена за кулисами.

Но, расслабляться рано. Наивно предполагать, что наши горе-соседи прекратят плакаться и, наконец, вернутся в русло конструктивизма в мирных переговорах с Азербайджаном (к чему призывает МИД Азербайджана). В Армении все еще очень сильны настроения, которые заключаются в том, что в переговорах с Азербайджаном нужно тянуть время, медлить с подписанием мирного договора, выдвигать заведомо непроходные идеи и т.д. Одним словом ждать изменения геополитической конъюнктуры и изменения ветра. Напрасно – да, но это понимаем мы с вами, а армяне живут в своей вселенной и мозг работает у них не так, как у нормальных людей.

Кроме этого, армянские политики и диаспора не перестанут тратить деньги на другие бездарные проекты. Летом прошлого года они потратили (по неофициальным данным) около $180 млн на приезд в Армению Ненси Пэлоси. Деньги в трубу на самом деле, но на этой бездарной политической акции заработала (финансового, а не политически) сама американская бабушка, несколько дельцов из диаспоры, а армянский народ как был с фиговым листом, так с ним и остался. Так и в случае с фильмом «Голодные игры по-армянски» - дебет с кредитом не сошелся, «доход» оказался намного ниже расходов.

Можно не сомневаться, что власти Азербайджана продолжат принимать меры, чтобы закрыть армянский сепаратизм. Сейчас был сделан еще один шаг в этом направлении…

Анар Азизов